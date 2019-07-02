Представители ЛГБТ-сообщества полагают, что отказ президента Владимира Зеленского от приглашения посетить Марш равенства в Киеве может свидетельствовать о том, что он не разделяет европейские ценности.

Об этом в интервью "Украинским Новостям" сообщил спикер организации "КиевПрайд", которая занимается проведением Марша равенства, Владислав Петров.

"Что президент не принял это к сведению, не хочет участвовать в диалоге - это его выбор. Возможно, он не разделяет всех европейских ценностей, о которых он говорит", - сказал Владислав Петров.

Он отметил, что они всегда готовы к сотрудничеству, а также важно, что команда Зеленского не выступала за запретительные меры в отношении ЛГБТ.

"На данном этапе для нас очень важно, что президент и его команда понимают, что такое Конституция и какие права там прописаны, что такое права человека. Так как они ни в коей мере никогда не выступали за запретительные меры", - сказал Петров.

Напомним, в 2019 году традиционный Марш равенства в Киеве проходил в рамках КиевПрайда 23 июня. "Страна" публиковала восемь итогов о том, каким был ЛГБТ-парад в Киеве.

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