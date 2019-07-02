Национальный банк отменил ряд административных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

В частности, речь идет о таких изменениях:

Отменяется лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений украинского бизнеса. "Раньше перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу в 2 млн евро в год", - напомнили в центробанке.

Упрощается реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. "Нерезидентам разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения сразу на свой счет в Украине. Это позволит инвесторам избегать дополнительных расходов на конвертацию валют", - пояснили в Нацбанке.

Отменяется запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты консульского сбора за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года.

Фото: facebook.com

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