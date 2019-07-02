В Американскую киноакадемию, присуждающую премию "Оскар", включили 842 деятелей. Половина из них - женщины, благодаря чему организация достигла гендерного равенства. Об этом сообщает издание Variety.

Свежеиспеченными киноакадемиками стали певица и актриса Леди Гага ("Звезда родилась"), актрисы Джемма Чан ("Доктор Кто"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Нин Хосс ("Вкус ночи"), Летиша Райт ("Черная пантера"), а также актеры Том Холланд ("Человек-паук: Возвращение домой"), Александр Скарсгард ("Тарзан. Легенда"), Питер Маллан ("Геракл") и многие другие.

Киноакадемия также сообщила, что 29% новых приглашенных составляют цветные. Приняв этих людей, организация удвоила процент небелых с своих рядах.

Сейчас Академия насчитывает 8 946 действующих членов. 8 733 из них имеют право голоса на "Оскаре".

Напомним, "Страна" внимательно следила за последней церемонией вручения "Оскара".

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