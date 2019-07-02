В США назвали основных претендентов на роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, биографический фильм о котором снимет режиссер Баз Лурман. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что на роль певца претендуют солист группы One Direction Гарри Стайлс, а также американский актер Ансель Элгорт, который известен по роли в фильмах "Дивергент" и "Виноваты звезды".

Кроме них в кастинге приняли участие такие актеры, как Аарон Тейлор-Джонсон, Остин Батлер и Майлз Теллер. Кому же в результате доверят сыграть роль легендарного музыканта станет известно в ближайшие несколько недель.

Напомним, 23-летняя звезда "Игры престолов" и "Людей Икс" Софи Тернер может сыграть роль британского музыканта Боя Джорджа, фильм о котором анонсировала Студия MGM.

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