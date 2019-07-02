Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко вдрызг разругался в Facebook с велосипедисткой Анной Соловей, которая выиграла "золото" Европейских игр в Беларуси. Теперь он грозит выгнать ее из сборной Украины.

Перепалка началась под постом на странице Федерации велосипедного спорта Украины. В посте, сопровожденном фотографиями Соловей, содержались поздравления, адресованные главе Киевской городской федерации велоспорта Мухоморову в связи с победой спортсменки.

"Удивляюсь некомпетентности и пренебрежением к спортсменам вашей же Федерации. Хотелось бы знать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела. Этот человек не помогал мне в подготовке к соревнованиям абсолютно ничем. При этом вы берете мою фотографию и мой результат", - написала Анна Соловей в комментариях.

После этого сам Александр Башенко ответил спортсменке, причем в выражениях далеких от дипломатических.

"Ты зашла на минное поле. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Чего ты хочешь, чтобы я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу - примем тебя, будешь вонять - прогоним и не вспомним как звали", - написал Башенко.

В ответ Соловей заявила, что из всего этого ему принадлежал только велосипед, который "не выдержал и года".

В свою очередь президент Федерации велоспорта ответил, что спортсменка якобы нарушила условия контракта и теперь не имеет права быть в сборной Украины.

"Аня, смотри, как мы будем учиться. Ты открыла рот, теперь ты за это будешь платить. У тебя есть подписанный тобой контракт. Ты случайно выиграла гонку и решила, что у тебя появилось право на нарушение условий контракта и открывать рот?", - заявил он, добавив, что теперь велосипедистку исключат из сборной Украины.

Скриншот: Facebook/ Федерація велосипедного спорту України

В Министерстве семьи, молодежи и спорта заявили, что пытаются разобраться в ситуации.

"Господин Башенко не является ни сотрудником Министерства, ни руководителем направления, он является руководителем общественной организации, которая никак не подчиняется Министерству. Мы сейчас рассматриваем, что можно с этим сделать", - цитирует "Громадське" пресс-службу Министерства.

Кроме того, сообщается, что это не первый раз, когда Башенко так резко вступает в перепалки со спортсменами. В феврале этого года он в похожем стиле общался с другой велоспортсменкой - Ольгой Виюк. Тогда Башенко на странице ФВУ в соцсети унижал умственные способности спортсменки и говорил о ней, сравнивая с проститутками.

Напомним, Министр энергетики и топ-менеджер Нафтогаза устроили перепалку в Facebook. Она увенчалась вызовом на бой без правил.

Также мы писали, что Ляшко и Зеленский устролии перепалку на совещании по роспуску Рады.