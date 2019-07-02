ГБР завершило досудебное расследование дела об избиении двух солдат командиром взвода Нацгвардии. Обвинительное заключение направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Государственное бюро расследований.

Как сказано в отчете пресс-службы, следователи территориального управления ГБР в Полтаве провели расследование случая избиения солдат в одной из воинских частей Нацгвардии. Инцидент произошел в марте 2019 года во время полевых занятий на военном полигоне.

Следствие установило, что действия подчиненных вызвали неудовольствие командира взвода. В результате он по одному разу ударил солдат кулаком в грудь. Затем он еще раз избил одного из солдат.

"В тот же день одному из ранее избитых солдат командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой. В результате солдат получил травму живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим путем", - говорится в отчете ГБР.

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала травмы как тяжкие телесные повреждения.

По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение относительно командира взвода. Его действия подпадают под ч .4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Военнослужащего арестовали без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

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