В день выборов в Верховную Раду планируется привлечь около 72 000 полицейских для обеспечения общественной безопасности и порядка, сообщил заместитель главы Национально полиции Украины Александр Фацевич.

По его словам, всего в течение предвыборной кампании в органы полиции поступило около 1 400 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом передает сайт Нацполиции.

"В основном указанная информация связана с незаконной агитацией - 1 093 факта, подкупом избирателей - 114 фактов, препятствиями осуществлению избирательного права - 48 фактов", - сказал замглавы Нацполиции.

В свою очередь Максим Цуцкиридзе, заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции отметил, что с начала избирательного процесса начато 60 уголовных производств: 48 уголовных производств непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 12 производств - это преступления общеуголовной направленности, косвенно связанные с нарушением избирательного процесса.

Больше всего уголовных производств начато в Одесской (8) и Днепропетровской областях (7), а также в Киеве (6).

Ранее "Страна" писала о том что МВД будет по новому реагировать на анонимные заминирования избирательных участков.

Также мы сообщали, что за первые французские вертолеты из секонд-хенда для МВД Украины перечислили еще 57 млн евро.