В воскресенье, 30 июля, в Лондоне прямо в сад одного из жителей района Клэпхэм с неба упал труп. Причем труп упал в метре от мужчины, который загорал у себя в саду.Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

Инцидент произошел около 15:00. Как рассказал полиции житель этого района, он услышал шлепок и выглянул из окна. Тогда он и увидел тело и брызги крови на стенах соседского дома.

Местные жители вызвали полицию. Позже выяснилось, что труп выпал из отсека шасси самолета авиакомпании Kenya Airways при подлете к столичному аэропорту Хитроу. В Скотленд-Ярде предполагают, что тело принадлежало безбилетнику. Пассажир взял с собой воду и еду, которую позднее обнаружили в отсеке шасси, где прятался мужчина. Перелет из Найроби в Лондон длится почти 9 часов.

Личность предполагаемого безбилетника в полиции пока не установили. Попытки совершить перелет без билетов в отсеке шасси предпринимаются неоднократно. Однако даже в случаях, когда долететь до места назначения удается, организм человека страдает от тяжелых последствий из-за переохлаждения и нехватки кислорода.

Напомним, в Лондоне полицейский мотоциклист из кортежа принца Улиьяма и Кейт Миддлтон сбил пожилую даму.

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