Киевский суд перевел на домашний арест Дмитрия Держака - заместителя директора ликеро-водочного завода, спонсировавшего так называемую "ЛНР". Об этом на свой странице в Facebook сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко.

Держак был задержан в столице с удостоверениями военнослужащего т.н. "ЛНР" и арестован решением Голосеевского районного суда Киева. Однако суд выпустил заключенного под залог в 570 000 грн. Как считает Луценко, в этом случае судьи проявили ненужную гуманность.

"Гуманный Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене. Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов "ЛНР", которого задержали с удостоверением "участника боевых действий" против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 000 грн. Это произошло в тот самый день, когда террористы расстреляли медицинский автомобиль ВСУ", - написал Генпрокурор.

Скриншот: Facebook/ LlutsenkoYuri

По мнению Луценко, решение суда несправедливо.

"В связи с этим решением КС в зоне риска более 1 000 арестованных в Украине террористов и их пособников. Завтра - суд над самым ценным для Кремля арестантом Вышинским. На днях - апелляция Ефремову. Нет слов... Закон без справедливости", - отметил Луценко.

"Страна" рассказывала о подробностях задержания Держака и выдвижении ему подозрений в финансировании боевиков.

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