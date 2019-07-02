Во вторник, 2 июля, на канале "Интер" выходит в эфир очередной выпуск шоу "Правила выживания". Сегодня зрители узнают, на что стоит обратить внимание при покупке растительного масла, и какой продукт лучше выбрать для тех или иных целей - первого или холодного отжима, дезодорированное или прессованное, рафинированное или нерафинированное. Начало шоу в 14.45.

Фото: inter.ua

Оливковое, кукурузное, кунжутное, из авокадо или косточек винограда и, конечно, самое популярное в Украине - подсолнечное. Без масла невозможно представить современную украинскую кухню. Это один из самых полезных и универсальных продуктов. Он может быть вашей пищей, косметикой и лекарством. А может превратиться в яд. Как же этого не допустить? На что обратить внимание при выборе подсолнечного масла? На каком масле лучше жарить, а какое добавлять в салаты?

"Когда мы покупаем подсолнечное масло, выбор будет зависеть от его применения, - объясняет эксперт ток-шоу "Правила выживания", доцент кафедры технологии питания Харьковского государственного университета питания и торговли Андрей Горальчук. ­- Если предполагается использовать масло для заправки готовых блюд и салатов, наиболее полезным будет нерафинированное холодного отжима. Именно в таком, не прошедшем термическую и химическую обработку продукте, лучше сохраняются витамины и биологически активные вещества. Если же вам необходимо тушить или жарить, выбирайте рафинированное, а еще лучше высокоолеиновое масло. При нагревании нерафинированного масла образуются вредные вещества, поэтому его не используют для жарки и выпечки. Хранить масло нужно в темном прохладном месте при температуре от +5 до +20 °С. Дольше всего хранится рафинированное масло - до 1,5 лет".

Как можно проверить качество продукта? Является ли слово "домашнее" по отношению к маслу синонимом слова "лучшее"? Какое масло полезно для здоровья, а от чего лучше отказаться вообще? Чем вы рискуете, покупая в заведениях общественного питания блюда, приготовленные во фритюре? И как использовать масло для красоты и долголетия?

В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Правил выживания": соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов; химик-технолог косметических средств Юлия Гагарина; председатель института потребительского права Татьяна Шальман; доцент кафедры технологии питания Харьковского государственного Университета питания и торговли Андрей Горальчук; врач-терапевт Татьяна Аникеева; главный технолог завода - производителя подсолнечного масла Юлия Николайчук; шеф-повар Ольга Дудчак. Звездный эксперт ток-шоу актриса Ольга Сумская в студии поделилась уникальными секретами красоты на основе растительных масел.

Фото: inter.ua

"Масло - это не только полезная еда, а и эффективная косметика, ­- уверяет Ольга Сумская. - Я много лет пользуюсь различными маслами и уже выработала свои секреты красоты. Например, всегда снимаю макияж смесью отвара трав с маслами розы или лимона. Очень люблю масляные обертывания и купания с персиковым, оливковым, аргановым - дома у меня есть множество различных масел. Однажды, участвуя в съемках рекламы, мне пришлось несколько раз менять цвет волос. В результате половину волос я потеряла! Чем удалось их восстановить? Аргановым маслом, которое я втирала в корни волос. Поэтому мой рецепт красоты - только натуральные средства. Благодарю за участие в ток-шоу "Правила выживания" - в студии программы мой опыт и полезная информация, которой делятся эксперты, передается телезрителям".

Ранее "Страна" сообщала, что на канале "Интер" в шоу "Правила выжиания" рассказали, как правильно выбирать красное мясо.