В июне Украину потрясли сразу несколько резонансных и жутких происшествий, связанных с детьми - от случайных смертей до убийств, изнасилований и самоубийств. Их география охватила всю страну - Киев, Одесская, Херсонская области, Галичина.

Всего с начала года в Украине убито уже более 50 детей. А июнь начался с гибели 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Его, как утверждается, случайно подстрелили пьяные копы.

Окончился месяц также трагедией: 1 июля четверо маленьких детей 1-2 лет сгорело при пожаре в Одесской области. Матери оставили их дома и пошли пьянствовать. В их отсутствие возник пожар.

Кроме этих явно несчастных случаев Украину потрясли громкие преступления против детей, а также неожиданные суициды. "Страна" собрала информацию об этих трагедиях за последние недели.

Убийство Кирилла Тлявова копами

3 июня в больнице, не приходя в сознание, умер 5-летний Кирилл Тлявов, которого в Переяславе-Хмельницком ранили лейтенант полиции Иван Приходько и старший сержант Владимир Петровец. Полицейские во время отдыха употребляли спиртные напитки и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, несмотря на то, что это был населенный пункт и рядом могли оказаться люди. Они попали в ребенка, который находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

Двум подозреваемым предъявили подозрения по ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

4 мая, избирая меру пресечения, суд Киева оставил их под стражей на 60 дней без права внесения залога.

Самоубийство на Львовщине. Мальчик 11 лет

12 июня во Львовской области повесился 11-летний ребенок. В Жидачевское отделение полиции около 20:30 поступило сообщение о том, что в одном из сел района обнаружили ребенка без признаков жизни. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что 11-летний мальчик мог совершить самоубийство.

Односельчане рассказали, что, по видимому, мальчик играл в игру, похожую на скандально известные "Синий кит" и "Момо", где неизвестные кураторы дают детям разные задания, а в итоге подталкивают к самоубийству. Очевидцы рассказали, что в последние несколько дней мальчик постоянно кому-то звонил, но держал подробности разговоров в секрете. А в день трагедии очевидцы слышали, как мальчик считал вслух во дворе до 12, а затем в обратном порядке.

Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 с пометкой "самоубийство". Ведется расследование, проводятся экспертизы.

Убийство 11-летней Даши Лукьяненко

Это преступление прогремело на всю Украину. В селе Ивановка Одесской области 13 июня пропала 11-летняя девочка. Правоохранители объявили спецоперацию по поиску ребенка.

Ее искали почти неделю, а потом обнаружили тело в выгребной яме во дворе у ее соседей. Это был тот самый дом, рядом с которым девочка внезапно пропала, когда шла на танцевальный кружок, и куда полицейских привела служебная собака. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти. Позже один из братьев, которые проживали в этом доме, 22-летний Николай Тарасов, стал главным подозреваемым и сознался в убийстве. 19 июня он был задержан и помещен под стражу.

Николай нигде не работает и не учится. По словам соседей, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке". Местные жители характеризуют его как нелюдимого человека.

Во время допроса Тарасов признался правоохранителям, что пытался изнасиловать девочку, но она начала кричать, и он испугался. Убийца сначала душил Дашу в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

За убийство ребенка подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Изнасилование 13-летней девочки в Одессе

В Одессе 64-летний продавец киоска изнасиловал 13-летнюю девочку. Сразу после случившегося она рассказала обо всем своей матери. Женщина сразу обратилась в Малиновский отдел полиции. Правоохранители задержали мужчину. Пенсионер не стал отрицать своей вины. Ответственность за содеянное он переложил на водку.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом (ч.3 ст.153 УК Украины). Киоскеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Убийство в Киеве. Мальчик 9 лет

23 июня из озера Вырлица в Дарницком районе Киева достали тело 9-летнего Захара Черевко, которого объявили в розыск в этот же день. На теле ребенка были множественные ранения.

В полицию обратилась бабушка. Она рассказала, что 22 июня около 22:00 внук вышел на улицу и больше не вернулся. Полиция отсмотрела видео с камер наблюдения и на одной из них, расположенной в ТРЦ, увидела, как Захар куда-то шел в сопровождении мужчины. Им оказался 30-летний брат отчима мальчика, с которым его мать живет в гражданском браке. Когда к нему пришли правоохранители, он вел себя нервно и путался в показаниях.

Убийца рассказал, что убил ребенка из чувства мести, после ссоры, которая случилась накануне между братьями и матерью мальчика. Он заранее спланировал убийство, пригласил ребенка на озеро искупаться. На берегу он накинулся на мальчика сзади – нанес около 30 ударов ножом по шее, спине, туловищу, а затем добил молотком. После этого привязал к ногам бессознательного мальчика камень и затащил тело в воду. По некоторым данным, у подозреваемого зафиксированы психические отклонения.

Нападение в Мариуполе. Девочка 11 лет

В Мариуполе задержали преступника, который с ножом напал на ребенка и пытался изнасиловать. Об этом 23 июня сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В Мариуполе с помощью детей задержан житель Мариуполя, 1992 г. р., который пытался совершить распутные действия в отношении несовершеннолетней, 2008 г. р. Потерпевшая направлялась на курсы в "Академию ШАГ", - написал он.

Как сообщают мариупольские полицейские, вызов о развращении малолетних поступил днем ​​от несовершеннолетнего. Мальчик сообщил полицейским, что по улице Троицкой в ​​компании друзей подошел неизвестный и начал расспрашивать об интимных вещах. После этого мужчина, угрожая ножом, повел 11-летнюю девочку на территорию детского сада, который находится неподалеку.

Патрульные мгновенно прибыли на место, и последовали в указанный сад. Там за зданием они увидели мужчину и девочку. Тот сразу пытался сопротивляться патрульным. В это время ребенок убежала прочь, а инспекторы с помощью физической силы и наручников задержали подозреваемого. На место прибыли родители девочки, которые подтвердили, что мужчина пытался изнасиловать их дочь.

Суицид в Херсонской области. Девочка 9 лет

30 июня в Херсонской области покончила с собой 9-летняя девочка. Об этом сообщил в Facebook начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Амброськин. По его словам, девочка пошла в ванную комнату. А через некоторое время мать обратила внимание, что дочь закрылась и не отзывается. Она позвала мужа, они взломали дверь и увидели, что девочка повесилась на ручке двери.

"В своем детстве у себя в деревне в таком возрасте я даже и не знал, что можно себя убить таким образом. Мы весь день находились на улице и ночью моя мать мыла меня, когда спал без ног. Мы все были разные и в то же время одинаковые: ссорились, иногда дрались друг с другом, практически никогда не болели, в маленьком возрасте мы уже знали что нужно помогать родителям, знали, что нужно учиться, но никогда никто из нас не интересовался вопросом как убить себя. Что же изменилось?" - написал полицейский.

Полиция начала расследование. Полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей. Также проверяют наличие у погибшей аккаунтов в социальных сетях. Предварительная правовая квалификация п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой самоубийство.

Четверо детей, погибших на пожаре

Июль также начался с жуткого происшествия. 1 июля в частном жилом доме в с. Черная Окнянского района Одесской области погибли четверо детей. Как сообщили в ГосЧС Одесской области, матерей 2000 и 1996 г.р. на момент пожара не было дома, они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: od.dsns.gov.ua

Во время пожара погибли дочери 2017 г.р. и 2018 г.р. одной женщины и еще две девочки, также 2017 г.р. и 2018 г.р. другой матери

Что происходит с детьми в Украине

ЧП с гибелью детей можно разделить условно на несколько групп.

Первая - это несчастные случаи. К таковым, судя по всему, относится история с Кириллом Тлявовым: данных о том, что это умышленное убийство, нет.

Однако смерть 5-летнего мальчика вскрыла другую проблему: качество кадров отреформированной полиции, которая может себе позволить в пьяном виде устраивать пальбу в жилом секторе.

Интересно также, что несмотря на резонанс преступления, правоохранительная система явно покрывает убийц: оружие так и не нашли, а значит установить кто стрелял невозможно. Поэтому пока дело идет к развалу.

Вторая - самоубийства детей. Которые происходят на почве либо деструктивных игр в соцсетях ("Момо", "Синий кит"), либо на фоне других проблем: травли в школе, насилия в семье. И то, и другое - социальные болезни Украины, в которой полностью развалена система защиты детей, в частности - профилактика детских депрессий и суицидов.

Третья - убийства и нападения на детей со стороны людей с явными психическими отклонениями. Здесь также налицо развал сразу двух систем - медицинской и особенно правоохранительной. Потенциально опасных людей никто не выявляет и не лечит.

В случае с Дашей Лукьяненко - качественная работа участкового, который обязан был знать все о неблагополучных жителях поселка, позволила бы раскрыть преступление в первый же день.

В то же время полиция считает, что работает хорошо. И пытается использовать вал преступлений против детей в свою пользу. Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин регулярно лоббирует принятие закона о химической кастрации педофилов и создание их открытого реестра - что-то вроде "Миротворца" для преступников такого рода.

То есть предлагаются опять методы лечения симптомов, а не корня проблемы. Который состоит в развале систем превенции - как преступлений, так и различных отклонений. А если брать более глобально - то все это следствие демонтажа Украины, как социального государства, который только усилился за последние пять лет.