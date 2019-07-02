МВД Украины изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании избирательных участков в день выборов. Об этом заявил первый заместитель министра Сергей Яровой, сообщается на сайте МВД.

По словам полицейского руководителя, теперь в случае поступления сообщения о заминировании избирательного участка решение об эвакуации людей будет принимать непосредственный руководитель полиции на месте.

"Мы понимаем, что в день голосования есть риск получить большое количество сообщений о заминировании избирательных участков. После соответствующей проверки такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голоcования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании", - сказал Яровой и добавил, что приказ с изменениями уже передан всем руководителям полиции.

Директор Департамента юридического обеспечения МВД Денис Горбась объяснил механизм проверки сообщения о заминировании участка.

"В случае получения сообщения на место будут направлены наряды и уведомлено руководство. Немедленно будет сформировано соответствующее подразделение киберполиции, уголовного розыска, криминальной полиции, взрывотехническое подразделение, которое оперативно проверяет информацию и в совокупности с информацией оперативного дежурного передает руководителю полиции на месте. Который и определяется с формами и видами реагирования, в частности, принимает решение о приостановлении деятельности соответствующего предприятия и организации эвакуации людей", - сказал Горбась.

Ранее "Страна" писала о том, что в Житомире из-за угрозы минирования эвакуировали 200 человек с трех вокзалов.

Также мы сообщали, что в МВД хотят усилить наказание за ложное минирование и изменить алгоритм реагирования на "фейки".