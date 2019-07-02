Среда, 3 июля, в Украине будет солнечной, температура воздуха - комфортной. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Столбики термометров завтра, 3 июля будут показывать +23...+28 градусов, на западе +21...+26 градусов. Жара еще задержится на юге, а также в Луганской и Донецкой областях: там ожидается +28...+33 градуса. Однако уже 4 июля и там посвежеет.

"Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie (Винни) обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, разве в Карпатах местами возможные местные дожди", - написала Диденко.

По ее словам, в Киеве в среду будет прекрасная погода: сухо, солнечно, ночью +16...+19 градусов, днем ​​+24...+26 градусов. Также Наталья Диденко сообщила, что 4-5 июля в Украине посвежеет еще на несколько градусов.

"А у нас сейчас гордятся и будут гордиться красотой витые панычи, майоры, бархатцы, пахнет мятой и развивают стойкую "наркотическую" зависимость черешни, крыжовник, кукуруза, абрикосы и черника своим фантастическим вкусом, который надо бы занести в какой-то специальный Каталог лучших вкусов и запахов человечества. Не пропустите из-за мелочных неинтересных людей это ежегодное летнее чудо",- написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, 2 июля по всей стране пройдут грозовые дожди, а в Одессе жара достигнет +38 градусов.

Также мы писали, что в Киеве объявили штормовое предупреждение 2 июля, порывы ветра достигнут 24 м/сек.