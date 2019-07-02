Дизельным автомобилям, выпущенным ранее 2006 г., запретили въезд в Париж. О новых мерах по защите окружающей среды сообщило издание The Business Times.

Начиная с понедельника 1 июля в столице Франции введено новое положение касательно автотранспорта. С 8:00 до 20:00 по будням в город больше не смогут въехать дизельные автомобили, грузовики и мотоциклы, возраст которых превышает 13 лет. Запрет также распространяется и на бензиновые авто старше 21 года. Нарушителям запрета грозят штрафы в размере 68 евро (для легковушек) и 135 евро (для грузовиков и автобусов).

Новое правило распространяется на 47 ближайших пригородов Парижа. Правда, нарушителей там начнут штрафовать только через два года.

Правительство согласилось на двухлетний мораторий на штрафы, опасаясь массовых протестов владельцев машин.

Ранее "Страна" писала, что теперь добраться до Парижа и подышать его чистым воздухом можно из Харькова. С 11 июня 2019 года лоукостер SkyUp запустила соответствующий рейс.

Мы также сообщали, что в Украине запретили обустраивать парковки внутри жилых кварталов, чья площадь меньше 3 гектаров.