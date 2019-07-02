Президент США Дональд Трамп считает, что настала пора вывести войска из Афганистана, оставив в стране только разведывательные службы. Об этом он заявил в интервью политическому обозревателю Fox News Такеру Карлсону.

Глава американского государства отметил, что США слишком долго засиделись в Афганистане.

"Мы в Афганистане уже 19 лет. Мы не должны быть здесь столько времени. Мы хотим уйти", - сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что численность военного контингента США в этой центральноазиатской стране уже значительно уменьшились.

"Проблема в том, что Афганистан - это своеобразная лаборатория для террористов. Мы уйдем из страны, но оставим сильную разведывательную службу", - уточнил Дональд Трамп.

В интервью президент США признал, что Соединенные Штаты выполняют роль мирового жандарма. По его мнению, Россию нельзя считать мировым жандармом, так как она просто поддерживает порядок у себя. А вот войска Китая находятся повсюду.

"Страна" уже писала о двух громких заявлениях Трампа во время беседы с обозревателем Fox News. Президент США обвинил соцсеть Twitter в заговоре против него. А еще Трамп пригрозил Ирану военным ударом.