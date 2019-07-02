В понедельник, 1 июля, Киевский апелляционный суд оставил в СИЗО второго подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Ивана Приходько. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 4 июня 2019 года об аресте подозреваемого. По результатам апелляционного рассмотрения постановление оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, предположительно известно, что подозреваемые Приходько и Петровец стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома в Переяслав-Хмельницком. Пуля попала в голову 5-летнего ребенка, который в это время гулял на детской площадке. 3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.

4 июня в Киеве прошел суд по избранию меры пресечения подозреваемым полицейским. Их отправили в СИЗО на 60 дней без залога. Однако то, что оружие, из которого стреляли, пропало, и еще некоторые детали дают основания полагать, что дело пытаются замять.

"Страна" подробно писала о темных пятна в деле о гибели 5-летнего Кирилла.