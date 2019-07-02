Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой неотложно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, а также освобождения от должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на этот пост Вадима Пристайко. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что письмо к парламенту президент направил 1 июля.

"…в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу неотложно рассмотреть данные вопросы", - говорится в письме.

В парламенте в настоящее время есть три представления, внесенные президентом Украины: о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск", независимо оттого, какое решение примет Рада.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский обвинил Климкина в том, что он ставит под угрозу возвращение украинских моряков. Глава Украины заявил, что возмущен по поводу действий министра иностранных дел Павла Климкина, который не посоветовался с ним прежде чем ответить на ноту РФ по поводу пленных моряков.

Также мы сообщали, что 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности назвал представление президента Владимира Зеленского об увольнении генпрокурора Юрия Луценконедостаточно обоснованным.