В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках двух должностных лиц ГП "Завод имени Малышева". Об этом сообщает сайт СБУ.

Оперативники СБУ выяснили, что начальник одного из отделов завода и его подчиненный - инспектор отдела - вымогали деньги у предпринимателей. Взятки сотрудники завода требовали за аренду помещений оборонного предприятия.

"За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить деньги, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды" - говорится в новости на сайте СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали взяточников в рабочих кабинетах после получения очередного "транша" за следующие три месяца. У каждого из сообщников была обнаружена и изъята часть полученных денег.

Сейчас решается вопрос о вынесении должностным лицам подозрения в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. СБУ проводит неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению взяточников проводилась совместно с Национальной полицией под руководством прокуратуры Харьковской области.

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