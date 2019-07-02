Священники, которые во времена Советского Союза сотрудничали с КГБ не совершали греха. Об этом сообщил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью журналистке Наталье Влащенко. Соответствующее видео опубликовано на странице канала ZIK в Facebook.

"Сотрудничество с КГБ – не грех... Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть. Допустил? Которые не признавали истинного Бога и боролись с христианами и мучили их. А апостол Павел говорит: "Власть слушайте и выполняйте". Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали", - сказал Филарет.

По его словам, многие священники шли на смерть ради своей веры.

"Когда меня в первый раз вызвали офицеры КГБ, тогда еще и требовали, чтобы я, как священник, открывал тайну исповеди. Я сказал, что я не имею права на это, потому что это тайна исповеди. Вытащил пистолет, положил на стол и сказал, что может меня расстрелять. А это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения... Много епископов и духовенства так поступали. То есть не отдавали кесарю божие. Поэтому власти надо подчиняться любой, если Господь ее попустил, но божие не отдавать и идти на смерть", – сказал Филарет.

Филарет про КГБ - с 23:10. Видео: Facebook/ Телеканал ZIK

Напомним, ПЦУ заявила, что лишает Филарета прав на киевские епархии.

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