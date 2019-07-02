2 июля подо Львовом в результате съезда легкового автомобиля в кювет погибли два человека. Еще один пассажир доставлен в больницу. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 01:45 неподалеку от села Новый Став Каменка-Бугского района Львовской области.

Детали аварии раскрыл сотрудник департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации. Водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf не смог справиться с управлением - и машина съехала в кювет.

Сам водитель и один из пассажиров погибли на месте ДТП. Еще одного пассажира с травмами разной степени тяжести увезли в районную больницу. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Как сообщала "Страна", в понедельник 1 июля при схожих обстоятельствах под Черниговом погибла известная волонтер Марина Шеремет. Ее автомобиль на скорости свалился в кювет.

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