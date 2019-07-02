Вчера у Владимира Зеленского снова подняли тему русского языка. Глава АП Андрей Богдан предложил провести референдум - давать ли право жителям Донбасса использовать родной язык как официальный.

Это вызвало бурление в лагере Порошенко и предсказуемые заявления о "промосковском реванше". Однако самое интересное, что идею Богдана отверг другой представитель Зеленского.

Таким образом, что на самом деле думают по русскому языку (да и не только по нему) в команде нового президента, понять пока невозможно.

Зато очевидно желание Зеленского остановить отток голосов на юго-востоке Украины - и этот факт вчера признал сам Богдан. Видимо, в этом контексте и стоит рассматривать противоречивое заявление о русском языке.

"Страна" разбиралась в заявлении главы АП и реакции на него.

Что сказал Богдан

Глава администрации Зеленского расплывчато дал понять, что сам - за то, чтобы предоставить Донбассу особый языковой статус. Но только после того, как неподконтрольные территории вернутся в Украину.

Официально же этот вопрос можно вынести на всеукраинский референдум, заявил Богдан в интервью РБК-Украина. При этом он против русского как второго государственного.

"Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", - сказал глава АП.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - сказал Богдан.

На уточняющий вопрос, что будет, если вслед за Донбассом региональный себе попросят Одесса и Харьков, глава Офиса президента ответил расплывчато, но с намеком, что и им можно позволить русский язык.

"Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?" – заявил Богдан.

Атака Порошенко и Парубия

На предложение главы АП не замедлили ответить инициаторы языкового закона, который вводит тотальную украинизацию. Петр Порошенко подписал его уже после проигрыша на выборах, и это многозначительный факт. Пока у гаранта еще теплилась надежда на победу или хотя бы достойное поражение, он окончательную украинизацию не вводил.

Зная, какую реакцию избирателей она вызовет.

Но после фиаско на выборах Порошенко терять уже было нечего. Он подписал мовный закон и окончательно сделал ставку на электорат Галичины, от которой в топе списка его новой партии "Европейская солидарность" - сразу три кандидата.

Заявление Богдана экс-президент назвал "пророссийским реваншем" и записал целое видео по этому вопросу.

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, и даже не за Крымом", – написал Порошенко.

По его словам, "главная цель реванша – остановить движение к членству в Евросоюзе и в НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины".

Отреагировал и второй главный украинизатор - спикер Андрей Парубий, который идет по спискам партии Порошенко.

"Я с удивлением прочитал интервью руководителя офиса президента Зеленского Андрея Богдана ..., в котором он заявил, что новая команда намерена вернуть региональные языки", – сказал Парубий на вчерашнем заседании согласительного совета фракций.

Он напомнил, что недавно парламент принял закон о едином государственном языке.

"И мы не позволим возвращаться к временам языкового закона Колесниченко-Кивалова, который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинский язык в Украине", - подчеркнул Парубий.

Отступление Зеленского

Потом произошло то, что уже бывало с командой Зеленского - они дали заднюю после окрика Порошенко.

Примерно месяц назад Богдан уже выступал с идеей референдума - о том, нужно ли вести переговоры с Россией. После этого "порохоботы" подняли большой скандал. И тогда лично Зеленский заявил, что переговоров с Путиным не планирует.

То же самое случилось и сейчас. После реакции Порошенко и его сторонников представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук объявил, что референдум по русскому языку - личная позиция Богдана, а не программа партии "Слуга народа".

"Заявление руководителя Офиса президента Андрея Богдана о возможном референдуме о признании русского языка в качестве регионального на Донбассе является его личным мнением. Это однозначно, мне кажется, нужно трактовать как личную позицию Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", - сказал Стефанчук вечером, в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

То есть команда Зеленского продолжает вбрасывать электорату взаимоисключающие мессиджи - то говоря, что русский язык можно дать некоторым регонам, то отрицая такую возможность. С чем это связано?

В соцсетях тоже отметили эти метания.

"Заметил одну интересную тенденцию в Зе-команде. Регулярно кто-то из ключевых людей команды публично озвучивает какой-то однозначно правильный, но не популярный у ура-патриотов, тезис. Через сутки-двое журналисты из ура-патриотической обоймы бегут в пресс-службу партии с единственным вопросом "а вы слышали, что он сказал? Прокомментируйте, пожалуйста!". И в ответ всегда получают одно и тоже "Это его личное мнение, а не позиция партии".

В связи с чем у меня появился очень простой, но немаловажный вопрос: среди ключевых людей в команде Зе есть хоть кто-то, чье личное мнение совпадает с позицией партии?

Потому что вот мне близки вещи о которых они говорят, а "позиция партии", которая для меня, кстати, весьма туманна, судя по всему, какая-то же иная!".

Интересно, что похожая история произошла и с братом помощника Зеленского Сергея Шефира. Борис Шефир заявил, что в Украине - гражданская война и надо снова дружить с Россией. В АП тогда выпустили официальное заявление, что не разделяют эту позицию (подробнее о той истории можно прочитать здесь).

Так в чем же позиция партии?

Для начала отметим, что заявление Богдана никаким комплиментом в адрес русскоязычных украинцев не является. Он по сути ничего не обещает и откладывает решение вопроса куда-то на будущее.

Хотя даже Зеленскому, без помощи Рады, под силу уже сейчас перестать драконить русскоязычное население тотальной украинизацией.

После своей инаугурации президент говорил, что "внимательно изучит" мовный закон, который противоречит как минимум двум статьям Конституции.

Логичным шагом президента могла бы стать отправка закона в Конституционный суд, где можно было бы отменить ряд наиболее одиозных статей или весь документ целиком. Однако, никаких реальных шагов в сторону языковой либерализации Зеленский не делает - а только вбрасывает в информационное поле некие тезисы, о которых назавтра можно будет и забыть.

В этом смысле заявление Богдана, видимо, преследует несколко иные цели, нежели улучшение положения русскоговорящих регионов.

Речь скорее всего идет о привлечении юго-восточного электората на сторону "Слуги народа". То, что этот электорат от партии Зеленского сейчас уходит, признал в интервью сам Богдан. На вопрос "Ваш рейтинг "кушает" "Оппоплатформа". Что вы с этим будете делать?", глава АП ответил: "А что ты с этим можешь сделать? Будем с этим бороться".

Видимо, в контексте борьбы с "Оппозиционной платформой - За жизнь", которая набирает очки на юго-востоке, у Зеленского и заговорили о признании прав русскоязычных.

Отметим, что раньше подобные туманные намеки действительно срабатывали. На фоне Порошенко и его "геть від Москви" Владимир Зеленский выглядел куда более адекватно и тоже намекал, что украинизация будет остановлена или хотя бы смягчена.

Однако за месяц президентства никаких реальных шагов в сторону от политики Порошенко сделано не было - по крайней мере по языковому вопросу.

Довольно вяло продвигается и тема урегулирования на Донбассе, которая вообще была ключевым обещанием Зе. На фоне разведения войск в Станице Луганской, началось серьезное обострение боев на других участках фронта.

Нет прогресса и по обмену пленными - ведь у Зеленского отказываются общаться как с Москвой, где находятся украинские моряки, так и с сепаратистами, которые удерживают сотни украинских солдат.

Это не говоря уже о газовом вопросе, который надо прямо сейчас и срочно решать с Москвой: с 1 января Россия останавливает транизит газа через Украину в связи с окончанием контракта. В итоге, как мы будем зимовать - огромная проблема.

То есть по всем главным направлениям, которые обещал развязать Зеленский - пока тупик.

Параллельно представители "Оппозиционной платформы" уже сейчас, до выборов, показывают, что готовы эти вопросы решать. Недавно один из лидеров партии Виктор Медведчук привез из Донбасса четверых украинских пленных. А в июне Медведчук и его коллега Юрий Бойко побывали в Петербурге, где провели уже вторую встречу с руководством "Газпрома", который пообещал Киеву 25% скидки на газ.

Неудивительно, что избиратели, которые выступают за нормализацию отношений с РФ и против националистов, уходят от "Слуги народа" к "Оппозиционной платформе", чей рейтинг достиг 12%.

Другое дело, что рейтинг Слуги народа" пока еще самый внушительный: выше 40%. А это значит, что критичной необходимости хоть как-то решать вопросы, связанные с Россией и нарываться на скандалы с националистами, команда Зеленского пока не видит.

Поэтому и ограничиваются заявлениями, которые сами же потом опровергают. Пытается таким образом сыграть в прежнюю игру "и нашим, и вашим".