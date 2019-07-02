Прокуратура Швейцарии расследует дело об отмывании денег, которые могли быть украдены у "Нафтогаза Украины". Об этом пишет DW.

Согласно сообщению Федеральной прокуратуры в Берне, расследуется дело по подозрению в отмывании денег "в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна "Нафтогаз". По данным швейцарских правоохранителей, на данный момент в рамках соответствующего уголовного производства на счетах в швейцарских банках заблокировано уже 60 миллионов франков.

На данный момент в деле фигурируют двое подозреваемых, оба - граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании средств, второго - в соучастии в отмывании.

Отмечается, что информацию о деле по подозрению в отмывании средств "Нафтогаза" Федеральная прокуратура предоставила, отвечая на запрос DW о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.

По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены 25 млн долларов в период, когда Бакулин был главой "Нафтогаза" (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь экс-главы госкомпании. Весной 2018 года Бакулина объявили в розыск. Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участии в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения.

Напомним, в Deutsche Bank обнаружили крупные дыры в системе борьбы c "отмывкой" денег.

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