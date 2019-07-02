Министерство транспорта России в ответ на запрет Чехии трем авиакомпаниям летать в Прагу обвинило страну в нарушении соглашения о воздушном сообщении. Об этом пишет Газета.

"Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами", - заявляет пресс-служба Минтранса.

Сейчас ведутся переговоры для решения этого вопроса в "сжатые сроки".

Отметим, что причиной, по которой власти Чехии, сегодня, 2 июля, ограничили полеты российских авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии", стали неприемлемые для Праги предложения Москвы по транссибирским маршрутам.

Напомним, власти Чехии запретили российскому "Аэрофлоту" совершить несколько рейсов 2 июля по маршруту Москва - Прага - Москва. Компания отменила несколько рейсов 2 и 3 июля.

Также вслед за "Аэрофлотом" авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на полеты в страну авиакомпании "Уральские авиалинии".