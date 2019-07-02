Над Польшей пронеслись сильные бури и штормы. Тысячи людей остались без света
Вчера, 1 июля, Польшу накрыла стихия. Из-за сильного ветра и града многие люди остались без света, во многих городах были повалены деревья и повреждены автомобили. Об этом сообщает польский портал TVN 24.
В Силезском воеводстве, городах Вроцлав, Катовице и Гливице синоптики зафиксировали штормовой ветер. Во Вроцлаве прошел ураган с крупным градом.
Разгул стихии стал следствием столкновения над территорией Польши двух воздушных масс.
Директор Государственного центра безопасности Марек Кубяк написал в Twitter о многочисленных перебоях с электроснабжением. По его словам, после шторма пожарные бригады 1127 раз выезжали на вызовы, чтобы устранить последствия разгула стихии.
Фото: tvnmeteo.tvn24.pl
Скриншот: Twitter/ kubiak_marek64
К утру 2 июля около 8 500 человек оставалось без света.
Напомним, недавно от сильного ливня с градом пострадал Киев. Последствия мощного дождя ликвидировали около 300 коммунальщиков.
Ранее "Страна" писала о сильном шторме "Ваю" в Индии, из-за которого пришлось эвакуировать 300 тысяч человек.