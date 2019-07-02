Вчера, 1 июля, Польшу накрыла стихия. Из-за сильного ветра и града многие люди остались без света, во многих городах были повалены деревья и повреждены автомобили. Об этом сообщает польский портал TVN 24.

В Силезском воеводстве, городах Вроцлав, Катовице и Гливице синоптики зафиксировали штормовой ветер. Во Вроцлаве прошел ураган с крупным градом.

Разгул стихии стал следствием столкновения над территорией Польши двух воздушных масс.

Директор Государственного центра безопасности Марек Кубяк написал в Twitter о многочисленных перебоях с электроснабжением. По его словам, после шторма пожарные бригады 1127 раз выезжали на вызовы, чтобы устранить последствия разгула стихии.

Фото: tvnmeteo.tvn24.pl

Скриншот: Twitter/ kubiak_marek64

К утру 2 июля около 8 500 человек оставалось без света.

Напомним, недавно от сильного ливня с градом пострадал Киев. Последствия мощного дождя ликвидировали около 300 коммунальщиков.

Ранее "Страна" писала о сильном шторме "Ваю" в Индии, из-за которого пришлось эвакуировать 300 тысяч человек.