С 9 по 14 июля в Киеве пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Atlas Weekend. На территории ВДНХ в Киеве выступят такие звезды, как Лиам Галлахер, Black Eyed Peas, Little Big, Jinjer, The Subways, Asap Rocky, Onuka, Монеточка, Alyona Alyona.
"Страна" собрала информацию о главном музыкальном событии лета: список участников и расписание выступлений на все дни, сколько стоят билеты.
Билеты на Атлас Викенд
В первый день, по традиции, вход будет свободным. На другие дни можно будет купить однодневные, трехдневные, ночные билеты и абонементы.
По состоянию, на 4 июля, цены следующие но организаторы сообщают, что абонементы и билеты будут дорожать.
Абонементы
VIP-standing предусматривает - отдельный вход, место на паркинге, место на крытой платформе у главной сцены, отдельный бар, фудкорт и туалеты.
Билеты на один день
VIP-standing билеты - 3400 грн (по состоянию на 04.07). VIP-standing билет в первый день открытия фестиваля 9 июля - 1350 грн.
Билеты на три дня
Обычные
VIP-standing билеты
Ночные билеты
Этот вид билетов дает доступ на территорию фестиваля, где продолжаются выступления на ночной сцене, с 23:30 до 06:00.
Вход на пять ночей - 1400 грн.
Расписание выступлений на все дни
9 июля
В первый день, 9 июля, вход на территорию ВДНХ будет свободным. На главной сцене выступят:
Sonya Kay - 15:02-15:12
Ivan Navi - 15:14-15:28
Мята - 15:28-15:40
Тамерлан и Алена - 15:42-15:52
Rumberos - 15:54-16:04
Dside Band - 16:06-16:16
Оля Цибульская - 16:18-16:34
Дорош - 16:36-16:50
Laud - 16:52-17:08
KiyvStoner - 17:10-17:20
Дилемма - 17:22-17:34
Злата Огневич - 17:36-18:06
Агонь - 18:08-18:18
Артем Пивоваров - 18:20-18:32
Виталий Козловский - 18:34-18:46
Бамбинтон -18:48-18:58
Alyosha - 19:00-19:26
Никита Ломакин - 19:28-19:40
Алексеев - 19:42-20:20
Настя Каменских - 20:22-20:52
Без обмежень - 20:54-21:24
Павло Зибров - 21:26-21:46
Dzidzio - 21:48-22:18
София Ротару - 22:00-23:00
MOZGI - 23:00-23:30
На западной сцене
Восточная и ночная сцены
10 июля
На главную сцену выйдут: Black Eyed Peas, Little Big, Tatarka, Нетта, Melovin.
Главная и западная сцены
Восточная и ночная сцены
Ночные сцены
11 июля
На главной сцене появятся: The Chainsmokers, Chase&Status, Matoma, Da Candy.
Главная и западная сцены
Восточная и северная сцены
Ночные сцены
12 июля
На главной сцене: Сплин, Сергей Бабкин, Арсен Мирзоян, Green Grey.
Главная и западная сцены
Восточная и северная сцены
Ночные сцены
13 июля
На главной сцене Asap Rocky, ЛСП, Yarmak, Kaef.
Главная и западная сцены
Восточная и северная сцены
Ночные сцены
14 июля
На главной сцене Лиам Галлахер, The Hardkiss, Друга рiка, Bahroma.
Главная и западная сцены
Восточная и северная сцены
Ночные сцены