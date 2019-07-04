С 9 по 14 июля в Киеве пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Atlas Weekend. На территории ВДНХ в Киеве выступят такие звезды, как Лиам Галлахер, Black Eyed Peas, Little Big, Jinjer, The Subways, Asap Rocky, Onuka, Монеточка, Alyona Alyona.

"Страна" собрала информацию о главном музыкальном событии лета: список участников и расписание выступлений на все дни, сколько стоят билеты.

Билеты на Атлас Викенд

В первый день, по традиции, вход будет свободным. На другие дни можно будет купить однодневные, трехдневные, ночные билеты и абонементы.

По состоянию, на 4 июля, цены следующие но организаторы сообщают, что абонементы и билеты будут дорожать.

Абонементы

VIP-standing предусматривает - отдельный вход, место на паркинге, место на крытой платформе у главной сцены, отдельный бар, фудкорт и туалеты.

Билеты на один день

VIP-standing билеты - 3400 грн (по состоянию на 04.07). VIP-standing билет в первый день открытия фестиваля 9 июля - 1350 грн.

Билеты на три дня

Обычные

VIP-standing билеты

Ночные билеты

Этот вид билетов дает доступ на территорию фестиваля, где продолжаются выступления на ночной сцене, с 23:30 до 06:00.

Вход на пять ночей - 1400 грн.

Расписание выступлений на все дни

9 июля

В первый день, 9 июля, вход на территорию ВДНХ будет свободным. На главной сцене выступят:

Sonya Kay - 15:02-15:12

Ivan Navi - 15:14-15:28

Мята - 15:28-15:40

Тамерлан и Алена - 15:42-15:52

Rumberos - 15:54-16:04

Dside Band - 16:06-16:16

Оля Цибульская - 16:18-16:34

Дорош - 16:36-16:50

Laud - 16:52-17:08

KiyvStoner - 17:10-17:20

Дилемма - 17:22-17:34

Злата Огневич - 17:36-18:06

Агонь - 18:08-18:18

Артем Пивоваров - 18:20-18:32

Виталий Козловский - 18:34-18:46

Бамбинтон -18:48-18:58

Alyosha - 19:00-19:26

Никита Ломакин - 19:28-19:40

Алексеев - 19:42-20:20

Настя Каменских - 20:22-20:52

Без обмежень - 20:54-21:24

Павло Зибров - 21:26-21:46

Dzidzio - 21:48-22:18

София Ротару - 22:00-23:00

MOZGI - 23:00-23:30

На западной сцене

Восточная и ночная сцены

10 июля

На главную сцену выйдут: Black Eyed Peas, Little Big, Tatarka, Нетта, Melovin.

Главная и западная сцены

Восточная и ночная сцены

Ночные сцены

11 июля

На главной сцене появятся: The Chainsmokers, Chase&Status, Matoma, Da Candy.

Главная и западная сцены

Восточная и северная сцены

Ночные сцены

12 июля

На главной сцене: Сплин, Сергей Бабкин, Арсен Мирзоян, Green Grey.

Главная и западная сцены

Восточная и северная сцены

Ночные сцены

13 июля

На главной сцене Asap Rocky, ЛСП, Yarmak, Kaef.

Главная и западная сцены

Восточная и северная сцены

Ночные сцены

14 июля

На главной сцене Лиам Галлахер, The Hardkiss, Друга рiка, Bahroma.

Главная и западная сцены

Восточная и северная сцены

Ночные сцены