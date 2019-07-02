Во вторник, 2 июля, в Киеве ожидается гроза и шквалистый ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, погода ухудшится, до конца суток ожидается гроза и кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 м/сек.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 2 июля по всей стране ожидаются грозовые дожди, а в Одессе жара до +38.

Также мы писали, что в Украину движутся грозовые дожди, которые обрушились на страну уже ночью.