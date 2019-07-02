Не дает расти армии фолловеров. Трамп обвинил Twitter в заговоре против него
Дональд Трамп заявил, что Twitter препятствует пользователям подписываться на его аккаунт. Как сообщает издание Newsweek, это произошло во время интервью президента США обозревателю Fox News Такеру Карлсону.
Трамп рассказал о действиях соцсети, которые считает неправильными и незаконными, в ответ на вопрос о противостоянии с гигантом Google.
"Самая могущественная интернет-империя Google против вас. Там не хотят, чтобы вы переизбирались. Можете ли вы быть переизбраны, если Google против вас?" - спросил Карлсон президента.
Трамп ответил, что против него ополчился не только поисковик, но и самые популярные соцсети.
"Это относится не только к Google, но также к Facebook и Twitter. Я выиграл, хотя они были против меня. Они боролись со мной и продолжают делать это сейчас" - рассказал глава Белого дома.
Трамп уверен, что Twitter вмешивается в его аккаунт, мешая обзаводиться новыми фолловерами.
"Я точно знаю, что многие люди пытаются подписаться на меня, но это очень сложно сделать. Я много раз слышал от людей: "Сэр, это так сложно!" То, что делает соцсеть, неправильно и, возможно, незаконно", - отметил Трамп. Однако доказательств своих утверждений не представил.
В настоящее время у Трампа 61,6 миллиона подписчиков в Twitter.
Ранее "Страна" сообщала об угрозе Трампа нанести военный удар по Ирану. Такое предупреждение властям Ирана президент сделал во время того же интервью Fox News.
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