Дональд Трамп заявил, что Twitter препятствует пользователям подписываться на его аккаунт. Как сообщает издание Newsweek, это произошло во время интервью президента США обозревателю Fox News Такеру Карлсону.

Трамп рассказал о действиях соцсети, которые считает неправильными и незаконными, в ответ на вопрос о противостоянии с гигантом Google.

"Самая могущественная интернет-империя Google против вас. Там не хотят, чтобы вы переизбирались. Можете ли вы быть переизбраны, если Google против вас?" - спросил Карлсон президента.

Трамп ответил, что против него ополчился не только поисковик, но и самые популярные соцсети.

"Это относится не только к Google, но также к Facebook и Twitter. Я выиграл, хотя они были против меня. Они боролись со мной и продолжают делать это сейчас" - рассказал глава Белого дома.

Трамп уверен, что Twitter вмешивается в его аккаунт, мешая обзаводиться новыми фолловерами.

"Я точно знаю, что многие люди пытаются подписаться на меня, но это очень сложно сделать. Я много раз слышал от людей: "Сэр, это так сложно!" То, что делает соцсеть, неправильно и, возможно, незаконно", - отметил Трамп. Однако доказательств своих утверждений не представил.

В настоящее время у Трампа 61,6 миллиона подписчиков в Twitter.

Ранее "Страна" сообщала об угрозе Трампа нанести военный удар по Ирану. Такое предупреждение властям Ирана президент сделал во время того же интервью Fox News.

Также мы писали о том, что на параде в честь Дня независимости Дональд Трамп пообещал жителям Вашингтона проход танков.