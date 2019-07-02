Лидеры стран на саммите G20 подписали декларацию, в которой они обязались не предоставлять политическое убежище обвиняемым в коррупционных преступлениях. Документ обнародован на официальном сайте G20.

Главы государств договорились так же поступать и с активами тех, кого преследуют по коррупционным обвинениям. Они пообещали "теснее сотрудничать по возвращению активов".

Страны G20 планируют "быть личным примером", эффективно выполняя нормы антикоррупционной конвенции ООН. Кроме этого, лидеры согласовали, что в каждой стране "Большой двадцатки" как можно быстрее должен вступить в силу закон, который предусматривает криминализацию подкупа иностранных граждан и чиновников.

Напомним, cаммит G20 проходил в Осаке 28-29 июня. По его итогам в совместном заявлении мировые лидеры назвали главную проблему планеты.

Также мы писали, что организаторы саммита G20 в Осаке опубликовали видео, на котором Курильские острова обозначены в составе Японии.