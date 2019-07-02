Шесть горняков шахты "Горская" ГП "Первомайскуголь", отказались подниматься на поверхность в знак протеста против отключения электричества на предприятии. Об этом на свой странице в Facebook написал представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Как рассказал Лисянский, в ночь на 2 июля он прибыл в шахту по поручению уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. На месте он выяснил, что на большой глубине находятся 6 горняков, которые не собираются выходить на поверхность.

"В шахте на горизонте 700 м находятся 6 горняков. Люди отказываются выезжать на поверхность и таким образом выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечёт затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии была вчера 1 июля, после чего люди отказались выезжать на поверхность", - сообщил представитель обмудсмена.

По словам Лисянского, на шахте введен в действие план ликвидации аварии и дежурит военизированный горноспасательный отряд. Пока электроэнергия там есть.

Как выяснил чиновник, за состоянием шахтеров, требующих гарантировать подачу электричества, наблюдает медработник.

"Я провел телефонные переговоры с протестующими горняками, а также выяснял ситуацию с директором шахты. Состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра", - написал Лисянский.

Павел Лисянский на шахте "Горская". Фото: Facebook/ pavllis

Обращение горняков уже передано в центральный аппарат. Ситуацию на предприятии держит под контролем омбудсмен Украины.

Шахта "Горская" находится в 3 км от линии разграничения и в 10 км от линии фронта.

Ранее "Страна" сообщала, что 18 июня сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил о задолженности по зарплате перед шахтерами "Горской".

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