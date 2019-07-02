Через две недели, 15 июля, истекает срок, когда украинцы могут сменить место голосования на выборах в Верховную Раду. Об этом на странице в Facebook напоминает пресс-служба ЦИК.

Подать заявление о временном изменении места голосования в орган ведения Государственного реестра избирателей возможно не позднее, чем за пять дней до дня голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, то есть до 15 июля 2019 года включительно.

"Таким образом, для предотвращения создания очередей и других неудобств комиссия призывает избирателей не медлить с визитом в орган ведения ГРИ и по возможности не откладывать на последние дни подачу заявления о временном изменении места голосования", - уточнили в ЦИК.

Уточняется, что для изменения места не нужны никакие дополнительные документы, только паспорт и заявление, а сама процедура бесплатна.

Скриншот, инфографика: Facebook/ Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine

Напомним, в ЦИК раздали партиям номера в бюллетенях.

Также мы писали, что в ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Рады.