Отменив военный удар по Ирану после уничтожения иранцами в прошлом месяце американского беспилотника, президент США Дональд Трамп не меняет жесткую риторику в адрес Тегерана. Очередное такое заявление он сделал в эфире канала Fox News.

Трамп сказал, что "накопил большой капитал" после своего решения об отмене удара после инцидента с беспилотником. И продолжил: "Если что-то должно произойти, мы в состоянии сделать намного хуже". Затем глава США быстро добавил: "Но, надеюсь, нам не придется ничего делать".

Эксперты отметили, что Трамп сделал этот комментарий до того, как стало известно о превышении Ираном лимита запаса низкообогащенного урана. По условиям ядерной сделки 2015 года, этот лимит составляет 660 фунтов (300 кг). Однако в понедельник, 1 июля, стало известно, что американские инспекторы из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) взвесили запасы урана в Иране и обнаружили превышение нормы.

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