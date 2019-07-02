Во вторник, 2 июля, в Минске состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Его еще 19 июня анонсировал спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

Тогда он выразил надежду, что стороны конфликта на Донбассе смогут согласовать очередное перемирие к этому заседанию ТКГ.

Отметим, что предыдущее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоялось 19 июня. Стороны не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления о перемирии. А представитель Украины Леонид Кучма заявил, что блокаду Донбасса снять невозможно без возврата активов.

Также мы разбирались, чем завершились первые переговоры Кучмы в Минске, которые проходили в начале июня. Тогда стороны впервые предметно поднимали вопрос отмены блокады Донбасса, также речь шла о разведении войск.