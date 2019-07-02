Причиной, по которой власти Чехии, сегодня, 2 июля, ограничили полеты российских авиакомпаний "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", стали неприемлемые для Праги предложения Москвы по транссибирским маршрутам. Об этом пишет "Интерфакс".

Так, по данным источника, в Чехии не были удовлетворены условиями по транссибирским маршрутам (кратчайший авиационный путь из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию) для чешского национального перевозчика. Поэтому авиационные власти страны, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний".

Напомним, власти Чехии запретили российскому "Аэрофлоту" совершить несколько рейсов 2 июля по маршруту Москва - Прага - Москва. Компания отменила несколько самолетов.

Также вслед за "Аэрофлотом" авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на полеты в страну авиакомпании "Уральские авиалинии".