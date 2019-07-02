Все дети, которые 1 июля пострадали в результате взрыва гранаты на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области, живы. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов в Facebook.

"Двух тяжелых ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малый - в сознании. Еще двух сейчас начали оперировать", - написал он.

Ранее Прыгунов сообщил, что одному ребенку достали осколок из брюшной полости. Всего речь идет о пятерых пострадавших детях.

Скриншот, фото: Facebook/ Глеб Пригунов

Напомним, в Кривом Роге мужчина в запале спора бросил в оппонента осколочную гранату на остановке.

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