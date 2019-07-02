Утром во вторник, 2 июля, президент Украины Владимир Зленеский прибыл в Канаду. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

На сегодня у президента Украины Владимира Зеленского запланирован ряд встреч: с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, премьер-министром страны Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. Президент Украины примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

Скриншот, фото: Facebook/ Офіс Президента України

Напомним, 1 июля Владимир Зеленский поздравил канадцев с Днем Канады.

Также мы писали, что в Торонто Зеленский встретится с Волкером, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе.