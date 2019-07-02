Глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев полагает, что позиция президента Владимира Зеленского по поводу ноты РФ о пленных украинских моряках и ответе на нее украинского МИД является невежественной. Об этом пишет НВ.

"Мы видим позицию государственника в виде министра (иностранных дел Павел Климкин), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог не сделать", - сказал Владимир.

Напомним, 25 июня МИД России выслал Украине ноту, в которой РФ предлагает отпустить украинских пленных моряков взамен на "предоставление украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Однако в украинском ведомстве в ответ заявили, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей" и отправили ноту-ответ с отказом. Президент Владимир Зеленский был недоволен тем, что узнал об этом только из интернета.

После Климкин заявил о прекращении своей работы министром иностранных дел. А Зеленский в своем письме к премьеру Владимиру Гройсману призвал привлечь главу МИД Павла Климкина, который объявил о своем уходе, к дисциплинарной ответственности.