В понедельник, 1 июля, в зоне ООС противник 25 раз нарушил режим прекращения огня, в результате погибли двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС на странице в Facebook.

Так, пять раз огонь велся вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского и стрелкового оружия; трижды рядом с Авдеевкой - из минометов калибра 120 мм; неподалеку от Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем; три раза в районе населенного пункта Новоселовка-вторая - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и автоматических гранатометов; на окраине Лебединского - из 120 мм миномета.

Противник стрелял также вблизи Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм; три раза неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов; в районе Зайцево, Луганского, Крымского, Новгородского.

В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения. По данным разведки, 1 июля трое боевиков уничтожены, пятеро - получили ранения.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил: в районе Лебединского и Новолуганского.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, 1 июля на Донбассе один украинский военный погиб и двое ранены в результате обстрела машины медслужбы.

Также мы писали, что умер военный медик из санитарной машины, обстрелянной в зоне ООС на Донбассе.