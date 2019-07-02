Во вторник, 2 июля, вслед за "Аэрофлотом" авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на полеты в страну авиакомпании "Уральские авиалинии". Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в связи с этим "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливают выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.

Запланированные на вторник рейсы У6-701 Екатеринбург - Прага и У6-751 Жуковский - Прага пока задерживаются на неопределенный срок. В компании отмечают, что "пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам".

О причинах решения авиационных властей Чехии информации пока нет.



Напомним, власти Чехии запретили российскому "Аэрофлоту" совершить несколько рейсов 2 июля по маршруту Москва - Прага - Москва. Компания отменила несколько самолетов.

Также мы писали, что в крымском аэропорту стая птиц атаковала самолет "Уральских авиалиний".