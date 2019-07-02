Во вторник, 2 июня, Украину почти полностью накроют дожди, осадки не ожидаются только на юге страны. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, в западных областях ожидается +25...+27 градусов днем и +16...+19 ночью, грозовые дожди, местами - ливни. В центральных и северных регионах будет теплее: до +29 днем, ночью +17...+22 градусов, также грозы и дожди. На востоке ожидается жара. Несмотря на осадки, температура воздуха будет держаться на уровне +32...+36 градусов днем, в Днепре - до +36 градусов. Ночью тут +17...+21 градус. Также во всех областях, кроме Запорожья - дожди.

А вот на юге будет солнечно. В Одессе жара достигнет отметки +38 градусов, в соседних регионах будет на пару градусов меньше. Ночью температура опустится до +19...+22 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик рассказала, с какой погоды в Украине начнется июль.

Также мы писали, что синоптик рассказала, что с понедельника в Украину на три дня вернется жара.