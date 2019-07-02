В команде президента Владимира Зеленского появились первые серьезные намеки на существенные противоречия по важным вопросам.

После того, как глава Офиса президента Андрей Богдан выступил с идеей возможного референдума о признании русского языка в качестве регионального на Донбассе, его тут же поправил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова".

"Заявление руководителя Офиса президента Андрея Богдана о возможном референдуме о признании русского языка в качестве регионального на Донбассе является его личным мнением. Это однозначно, мне кажется, нужно трактовать как личную позицию Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", - сказал Стефанчук.

Видео: Телеканал ICTV

Напомним, что Андрей Богдан уверяет, что Коломойский стал критиком команды Зе.