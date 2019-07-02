В минувшее воскресенье, 30 июня, в Минске завершились II Европейские игры - главное спортивное событие года. По итогам знакового спортивного форума украинская сборная заняла третье место в общекомандном зачете. Всего на счету украинцев 51 медаль: 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.

Украинские телезрители поддерживали наших спортсменов не только на трибунах в Минске, но и у телеэкранов. В общей сложности, трансляции с Европейских игр на "Интере" (обзоры, репортажи, церемонии открытия и закрытия - Прим.Ред.) в Украине посмотрели 12,6 млн человек, передает пресс-служба канала.

Фото: inter.ua

Почетное право нести флаг нашей страны на торжественной церемонии закрытия Игр получил боксер Виктор Выхрист, который в Минске принес Украине золотую медаль, одержав победу в весовой категории 91+ кг. "Соперник неудобный, хорошо чувствует дистанцию. Но, слава Богу, я выиграл по очкам, несмотря на то, что бой остановили из-за рассечения. Я благодарен каждому сопернику на этом турнире. Для меня это неоценимый опыт, потому что благодаря им я расту",- рассказал наш боксер.

Справка "Страны"

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудитории 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 21-30.06.2019 г. (данные Overnight за 29-30.06). Данные предоставлены по показателю cov# (для аудитории 4+, Украина).