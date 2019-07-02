В России Иркутская область в буквальном смысле слова ушла под воду. Здесь произошло невиданное наводнение, жертвами которого по последним данным стали уже 16 человек.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения региона.

Фото: ТАСС

"Наводнение унесло жизни 16 человек. Неизвестна судьба еще до девяти человек, в том числе и одного ребенка", - рассказал источник.

Ранее сообщалось о 12 жертвах паводка. В результате наводнения пострадали почти 760 человек, почти 155 госпитализированы.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары.

Прогнозы неутешительные

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области. Глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко сделал такой прогноз на 6-7 июля.

Ранее "Страна" сообщал, что на Закарпатье из-за наводнений отсрочили призыв в армию.