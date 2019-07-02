Послезавтра, 4 июля, США будут отмечать свой главный государственный праздник - День независимости. И в этом году для жителей Вашингтона торжества пройдут по оригинальному сценарию. Президент Трамп пообещал, что в параде примут участие танки.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

По словам Трампа, несколько танков будут размещены прямо на городских улицах. Предполагается, что тяжелую технику выведут на Национальную Аллею."Нужно быть очень осторожными с танками, потому что дорогам обычно не нравятся, когда на них тяжелые танки. Поэтому нам придется поместить их в определенных местах", - пояснил глава Белого дома.

В Вашингтон уже прибыли как минимум два танка M1A1 Abrams. Они с четырьмя другими военными машинами находятся в грузовом поезде на железнодорожной станции на юго-восточной окраине Вашингтона. Боевую технику охраняет военная полиция, но ее видно прохожим.

Мероприятие в честь Дня независимости США в этом году называется "Слава Америке" и посвящается американским военным. Дональд Трамп захотел отметить 4 июля военным парадом после того, как увидел аналогичное мероприятие в Париже. Ранее парад не состоялся из-за недовольства американских законодателей заявленной ценой мероприятия - $92 миллиона.

Напомним, что "Страна" сообщала, что Трамп приехал в Южную Корею и рассказал про непобедимую армию США.

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