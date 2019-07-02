Власти Чехии запретили российскому "Аэрофлоту" совершить несколько рейсов 2 июля по маршруту Москва - Прага - Москва. В связи с этим компания отменила часть сегодняшних и завтрашних рейсов, как сообщила пресс-служба "Аэрофлота".



"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва - Прага - Москва "Аэрофлот" вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Несмотря на то что у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", - уточнили в пресс-службе.

Компания продолжит выполнять рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025. "Аэрофлот" обещает перевезти пассажиров отмененных рейсов двумя оставшимися, а также перенаправить часть клиентов на рейсы других перевозчиков.

"Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута", - пообещали в компании.

О причинах решения авиационных властей Чехии не сообщается.

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