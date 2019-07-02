Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований Украины (ГБР) изъять необходимые детективам документы в Международном инвестиционном банке по делу против экс-президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские Новости.

Еще 19 июня суд разрешил ГБР доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов, а в случае отсутствия оригиналов документов, подлежащих выемке на бумажных носителях - предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов.

В частности суд разрешил изъять документы по открытию и/или закрытии счетов ЧАО "Завод" Кузня на Рыбальском", платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг и документов об открытии счетов в ценных бумагах.

Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Напомним, что ГБР расследует дело от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки по купле-продаже ЧАО "Завод" Кузня на Рыбальском", совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение, а также по факту возможного внесения должностными лицами ПАО "ЗНКИФ" Прайм Эссетс Капитал" и ОАО "ЗНКИФ "ВИК" в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций Международного инвестиционного банка.

Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

Ранее гендиректор ГБР Роман Труба в интервью "Стране" не исключил аресты активов Петра Порошенко.