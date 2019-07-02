В России еще одному захваченному украинскому моряку Денису Гриценко выдвинули окончательное обвинение.

Об этом адвокат наших военморов Николай Полозов написал в Facebook.

"Состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко.

В ходе следственных действий Денис Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведённой комиссионной ситуационной судебной экспертизы.

Кроме того, в отношении Дениса Гриценко был произведён дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 ІІІ Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, согласно пункту 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков.

Также, в ходе следственных действий, Денису Гриценко было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Таким образом, Гриценко стал девятым военнопленным украинским моряком, кому следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции.

До начала следственных действий у нас была возможность пообщаться с Денисом. Чувствует он себя удовлетворительно, продолжает в условиях СИЗО поддерживать себя в физической форме, читает книги.

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Обсуждали мы с Денисом и текущие политические события. Встречу президентов Путина и Трампа и заявления Путина относительно дела военнопленных моряков. Денис Гриценко надеется, что сильные мира сего смогут найти возможности договориться и все военнопленные моряки смогут вернуться домой к своим близким.

Он считает, что главное это не терять надежду, быть сильными и работать на позитивный результат", - написал адвокат.

Фото: facebook.com/nikolay.polozov