В США головной офис компании Facebook, расположенный в городе Менло-Парк (штат Калифорния) был срочно эвакуирован. Причиной экстренных действий, стало то, что в центре сортировки почты, которая поступает в компанию была обнаружена опасная посылка.

При проверке одной из посылок с помощью специального оборудования, предположительно, были зафиксированы следы зарина, передает Reuters.

Сотрудники полиции и агенты ФБР проводят проверку в связи с обнаружением следов нервно-паралитического яда зарин.

Никто из сотрудников компании не пострадал. Власти не исключают, что речь может идти о ложной тревоге. Специалисты проводят дополнительные проверки. Все сотрудники были эвакуированы из помещения, где нашли подозрительную посылку.

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