В городе Узин на улице Котляревского в Киевской области возле мусорного бака прохожие обнаружили замотанное тело новорожденного мальчика. Об этом сообщает пресс-служба полиции столичного региона.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, судебно-медицинский эксперт.

Тело младенца направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Предварительно установлено, что ребенок умер до начала физиологических родов.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят мероприятия по установлению личности матери найденного мертвого младенца.

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве младенец получил ожог лица, пока рядом пьянствовала его мать.

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