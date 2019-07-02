Начиная с 1 июля все новые электромобили, которые продаются в странах Евросоюза, должны оснащаться генераторами шума мотора, передает ВВС.

Отмечается, что увеличение числа автомобилей с тихими электродвигателями на дорогах Европы вызывает все больше жалоб со стороны пешеходов, которые не слышат их приближения, что может стать причиной роста количества ДТП.

Отныне все новые электромобили в ЕС будут продаваться с генераторами шума мотора Avas, который будет автоматически включаться, когда машина едет задним ходом или передвигается со скоростью менее 19 километров в час. Власти Евросоюза пришли к выводу, что в обоих таких случаях недалеко от автомобиля могут находиться прохожие.

Кроме того, водители смогут отключать генератор шума мотора, если это будет необходимо.

На более высокой скорости искусственный звук будет отключаться, так как быстро машины ездят, как правило, либо по шоссе, либо по дорогам, оборудованным соответствующими пешеходными переходами и светофорами. С 2021 года установка системы Avas станет обязательной для всех электромобилей в ЕС.

Ранее сообщалось, что с июля в Украине начнут оборудовать парковки зарядками для электромобилей.

Также мы писали, что появились фото электромобиля Polestar, который составит конкуренцию Tesla Model 3.