Россия собирается переместить с помощью баржи свой атомный завод из района севернее Москвы в отдаленную точку Арктики за тысячи километров, для обеспечения питанием местные буровые платформы, передает Vice News.

Фото: news.vice.com

"Впервые в истории Россия собирается отбуксировать с помощью баржи свою атомную электростанцию ​​из региона севернее Москвы в весьма отдаленный район в Арктике. Там она должна будет обеспечивать энергией местные морские буровые платформы, которые добывают газ и нефть. Этот проект критики уже назвали "плавучим Чернобылем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот российский проект находился в разработке 9 лет и в данный момент находится на финальной стадии. Отправка этого масштабного энергетического объекта в Северный Ледовитый океан планируется уже в следующем месяце. Точка размещения "плавучего Чернобыля" (Певек) будет почти в 3 тысячи морских миль от российского города Мурманск. Что интересно, сама эта атомная электростанция ​​официально названа "Академик Ломоносов". Она должна помочь в разработке нефтяных и газовых месторождений в Арктике, в свою очередь, застраховать Москву от истощения залежей этих стратегически важных для российской экономики ресурсов в Сибири.

Также сообщается, что проект вызвал много критики со стороны российских соседей по Арктике - в первую очередь, со стороны Канады.

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